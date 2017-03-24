Британские ученые заявили, что нашли способ оперативно определять штаммы и, не теряя времени, назначать специфическое лечение

Британские ученые совершили беспрецедентный прорыв в диагностике туберкулеза. Исследователи из Оксфорда и Бирмингема заявили, что смогли вычленить различные штаммы болезни, используя процесс, называемый секвенированием генома, передает Би-би-си.

Это означает, что пациенты, которые раньше ждали результатов анализов по несколько месяцев, чтобы получить правильные лекарства, теперь смогут начать лечение уже через несколько дней, что повышает шансы на выздоровление.

Министр здравоохранения Джереми Хант уже заявил, что это открытие спасет жизни.

По данным ВОЗ, туберкулез является ведущей инфекционной причиной смерти в мире: более 4 тысяч людей на Земле каждый день умирают от туберкулеза.

Случаи туберкулеза в Великобритании в последнее время встречаются все реже, однако в Англии до сих пор один из самых высоких показателей заболеваемости по Европе.

В 2015 году в Англии заболеваемость составила 10,5 случаев на 100 тысяч человек.

Сделавшие открытие ученые заявили, что секвенирование генома позволит им идентифицировать ДНК бактерий в анализе всего за неделю. Микробиолог, профессор Грейс Смит заявила: "Мы можем предоставить информацию о видах бактерий и лекарствах, к которым они могут быть устойчивы, если будет диагностирован туберкулез".

На этой неделе эксперты предупредили о росте устойчивых к лекарствам штаммов туберкулеза, которые могут свести на нет усилия по искоренению этой болезни.

Согласно новому исследованию, в одном из пяти случаев заболевания туберкулезом в мире штамм оказывается устойчивым по меньшей мере к одному из основных лекарственных препаратов.

"Если мы можем показать, что использование самой современной технологии может помочь сократить время, необходимое для обнаружения болезни и выбора программы лечения, мы продвинемся к нашей цели - к искоренению туберкулеза в нашей стране", - заявил глава Минздрава Британии Джереми Хант.

Ранее сообщалось, что ученые медицинского центра Университета им. Эразма Роттердамского в Нидерландах успешно опробовали на мышах препарат против старения.

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