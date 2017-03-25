Twitter планирует разработать платную версию микроблогов
Социальная сеть Twitter рассматривает возможность создания платной премиум-версии, ориентированной на специалистов в той или иной сфере, использующих сеть микроблогов в профессиональной деятельности. Об этом заявили представители компании, передает Reuters.
Как и большинство других социальных сетей, Twitter с момента основания был сосредоточен на создании большой базы пользователей, которым предоставлялся бесплатный сервис, а заработок компании осуществлялся за счет рекламы.
Популярность микро-блогов благодаря высокопоставленным политикам и знаменитостям, в том числе президенту США Дональду Трампу, ощутимо возросла. Но в отличие от Facebook, Twitter не удалось привлечь достаточно доходов от рекламы.
Как сообщил пресс-секретарь компании Брилле Вильябланка, в Twitter проводится опрос для определения уровня интереса пользователей к более расширенному и усовершенствованному сервису социальной сети.
Сообщается также, что новая версия микро-блогов с абонентской платой будет включать более мощные инструменты для маркетологов, журналистов и других специалистов в различных сферах, которым необходимо оперативно получать информацию.
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