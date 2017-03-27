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Спасатели предупреждает о сильном ветре в Киеве

27.03.2017 11:36
Киевлян просят не ходить под деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, которые могут представлять опасность из-за порывов ветра
Спасатели предупреждает о сильном ветре в Киеве
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Киеве сегодня ожидается сильный ветер, порывы будут достигать 15-18 м/сек. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

ГСЧС просит киевлян не ходить под деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, которые могут представлять опасность из-за порывов ветра.

Вчера сообщалось, что во Львовской области выпал снег.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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