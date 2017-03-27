Бокал пива в день снижает риск сердечных заболеваний - ученые

Врачи подчеркивают, что пить не обязательно, ведь аналогичного эффекта можно достичь, просто изменив свою диету

Бокал пива в день уменьшает вероятность развития некоторых серьезных заболеваний сердца. Об этом заявили ученые из Кембриджского университета, передает издание Independent.

Исследователи из Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона проанализировали электронные медицинские записи почти двух миллионов здоровых взрослых Великобритании, и подсчитали, что среди умеренно пьющих было меньше людей, проявляющих признаки таких болезней, как сердечные приступы и инсульты, вызванные сгустками крови.

"С точки зрения биологии, люди, которые пьют в умеренных количествах, как правило, имеют более низкий уровень воспалений или повышенный уровень хорошего холестерина. Но некоторые считают, что эти люди просто сами по себе более здоровые и социально вовлеченные, что приводит к снижению уровней различных типов сердечных заболеваний, то есть спиртное не при чем", - рассказал доктор Стивен Белл, руководитель исследования.

В то же время, полный отказ от алкоголя вообще оказался связан с повышенным риском развития нестабильной стенокардии, инфарктом миокарда, внезапной коронарной смерти, сердечной недостаточности, инсульта, вызванного потерей кровотока, брюшной аневризмы и заболевания периферических артерий.

Врачи подчеркивают, что аналогичного эффекта можно достичь, просто изменив свою диету.

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