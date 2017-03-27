В Австралии видели животное, похожее на вымершего сумчатого волка

Последний снимок живущего в неволе сумчатого волка датирован 1936 годом

В Австралии размещенные исследователями фотоловушки зафиксировали животных, похожих на тасманийского волка (тилацина), который считается вымершим видом. Об этом сообщает The Independent.

Последний снимок живущего в неволе сумчатого волка датирован 1936 годом. Считается, что в дикой природе последняя особь была убита в 1930 году.

С 30-х годов исследователям известно о нескольких случаях встречи с тилацинами, но ни один из этих случаев не получил подтверждения - за тасманийских волков принимали других животных.

Ученые разместили на австралийском полуострове Кейп-Йорк, который считается нетронутым цивилизацией, 50 специальных фотоловушек для наблюдения за животными.

О появлении животных также сообщали местные аборигены. Они называют тасманийского волка "лунным тигром".

Исследование продолжается.

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