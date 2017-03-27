В Национальной гвардии сформирована горно-патрульная рота: фото

Основной функцией горно-патрульного отряда Нацгвардии является обеспечение безопасности граждан и туристов в горно-лесистой местности

В Национальной гвардии Украины создана горно-патрульная рота. Об этом сообщила министр внутренних дел Арсен Аваков у себя в Facebook.

По его словам, подразделение будет базироваться в Ивано-Франковской области. Его бойцы будут помогать правоохранителям и охранять общественный порядок в селах, расположенных в горной местности.

"Сейчас военные готовятся к выполнению задач на полигоне. И уже весной выйдут на первое дежурство в Карпатах", - написал Аваков.

Основной функцией горно-патрульного отряда Нацгвардии является обеспечение безопасности граждан и туристов в горно-лесистой местности.









При необходимости подразделение будет привлекаться для помощи соответствующим органам и службам для поиска и эвакуации населения во время чрезвычайных ситуаций, отметил глава МВД.

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