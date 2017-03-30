Пункт пропуска в Станице перегружен в четыре раза - ЛугОВГА

На КПП у Станицы Луганской вчера, 29 марта, был установлен рекорд: его пересекли почти восемь тысяч человек, отметили в облгосадминистрации

Единственный в Луганской области контрольно-пропускной пункт пересечения Станица Луганская ежедневно пересекает в 4 раза больше людей, чем это предусмотрено. Об этом сообщил заместитель главы Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко, передает Укринформ.

"Когда открывали КПВВ Станица Луганская, то планировалось, что за рабочую смену им смогут воспользоваться полторы-две тысячи человек. На сегодня установлен рекорд - почти восемь тысяч. Это очень большая нагрузка на сам пункт пропуска", - сказал Клименко.

Он также добавил, что не было еще ни дня, чтобы боевики не обстреливали этот пункт пропуска.

Ранее сообщалось, что именно отсутствие обстрелов является условием минских договоренностей относительно разведения сил и средств - стороны имеют, по меньшей мере, семь дней соблюдать тишину.

Начальник Луганского пограничного отряда Юрий Ковальчук сообщил о том, что режим работы КПВВ продлен до 19:30, а также увеличено количество рабочих мест до 16, пропускная способность также увеличилось - с 1,5 тысячи до 7,5 тысячи человек в сутки.

22 марта сообщалось, что в Станице Луганской из-за больших очередей тем, кто не успевает пересечь линию разграничения с оккупированной территорией в рабочие часы пункта пропуска, некоторые местные жители предлагают остановиться у них за 50-70 грн - это стоимость одного койко-места в сутки.

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