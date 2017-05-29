В Кривом Роге начал работать велопатруль

В пешеходных зонах, скверах и парках Кривого Рога теперь дополнительно появятся 16 патрульных

В Кривом Роге начал работать полицейский велопатруль. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Facebook.



В городе будут патрулировать 16 полицейских. Они будут работать в парках, скверах, пешеходных зонах - там, где не может проехать машина.



Аваков отметил, что количество пеших и автопатрулей не уменьшится, а патрульные на велосипедах - это летнее усиление.



Велосипеды также оснащены полицейскими мигалками, подчеркнул министр.



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