В Кривом Роге начал работать велопатруль
29.05.2017 04:33
В пешеходных зонах, скверах и парках Кривого Рога теперь дополнительно появятся 16 патрульных
Фото: Патрульна поліція Кривого Рогу/Facebook
В Кривом Роге начал работать полицейский велопатруль. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Facebook.
В городе будут патрулировать 16 полицейских. Они будут работать в парках, скверах, пешеходных зонах - там, где не может проехать машина.
Аваков отметил, что количество пеших и автопатрулей не уменьшится, а патрульные на велосипедах - это летнее усиление.
Велосипеды также оснащены полицейскими мигалками, подчеркнул министр.
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