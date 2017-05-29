Ученые рассказали, как сон влияет на романтические отношения

Результаты исследования ученых показали, что пары были счастливее в отношениях в те дни, когда спали лучше

Ученые обнаружили связь между качеством сна пары и их удовлетворенностью романтическими отношениями. Об этом сообщает сайт Psychology Today.

Исследователи набрали около 70 новобрачных пар, и каждый день проводили отдельные опросы в течение недели, оценивая их сон, удовлетворение конкретными событиями в разных областях их отношений, а затем их общее удовлетворение отношениями.

Результаты исследования показали, что пары были счастливее в отношениях в те дни, когда спали лучше. Например, мужчины, которые спали достаточно, заявляют, что гораздо больше довольны своим браком.

Ученые считают, что людям нужно научиться контролировать свои эмоции, чтобы различать ежедневные перепады настроения от общей неудовлетворенности в отношениях.

Авторы эксперимента утверждают, что сон - это ключевой элемент в мозге, который отвечает за перепады настроения.

17 марта 2017 года ученые из Уорикского университета заявляли, что качественный сон очень полезен для психического здоровья.

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