В США охотник поймал лягушку ростом с человека: фото

По словам охотника, вес гигантской лягушки-быка достигает почти 6 кг

Охотнику из США удалось поймать в пруду гигантскую лягушку. Он утверждает, что ее вес - 13 фунтов (5,9 кг - ред.). Об этом Охотничья ассоциация Южного Техаса сообщила в Facebook.

"Маркус Ранджел хотел поделиться огромной лягушкой-быком, которую поймал вчера в одном из наших прудов в Южном техасском ранчо", - говорится в сообщении.

Лягушка-бык - один из самых крупных видов в семействе настоящие лягушки. В длину достигает 15 - 25 см (в среднем около 17 - 20 см), длина задних ног также может достигать 25 см, вес взрослых особей - около 450 г, отдельные экземпляры достигают 600 г.





Фото: facebook.com/South Texas Hunting Assoc

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