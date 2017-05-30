В полиции показали проведение задержания на велосипедах: видео
Около тысячи патрульных полицейских на велосипедах будут дежурить на улицах Украины летом. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия велопатруля в Белой Церкви, передает пресс-служба Нацполиции.
"Во всех крупных городах Украины, там где есть парковые зоны отдыха, везде будет работать велопатруль. Около тысячи человек будут использовать этот вид патрулирования", - сказал он.
На сайте Нацполиции опубликован видеоролик, на котором полицейские показывают, каким образом собираются использовать велосипеды в охране общественного порядка.
Ранее велопатруль начал работать в Кривом Роге.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:17
-
22.05.17
17:04
-
вчера
11:21
-
вчера
16:54
-
вчера
16:00