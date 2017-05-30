В полиции показали проведение задержания на велосипедах: видео

Во всех крупных городах Украины, где есть парковые зоны отдыха, будет работать велопатруль

Около тысячи патрульных полицейских на велосипедах будут дежурить на улицах Украины летом. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия велопатруля в Белой Церкви, передает пресс-служба Нацполиции.

"Во всех крупных городах Украины, там где есть парковые зоны отдыха, везде будет работать велопатруль. Около тысячи человек будут использовать этот вид патрулирования", - сказал он.

На сайте Нацполиции опубликован видеоролик, на котором полицейские показывают, каким образом собираются использовать велосипеды в охране общественного порядка.

Ранее велопатруль начал работать в Кривом Роге.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.