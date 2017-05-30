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В полиции показали проведение задержания на велосипедах: видео

30.05.2017 20:10
Во всех крупных городах Украины, где есть парковые зоны отдыха, будет работать велопатруль
В полиции показали проведение задержания на велосипедах: видео
Фото: npu.gov.ua

Около тысячи патрульных полицейских на велосипедах будут дежурить на улицах Украины летом. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия велопатруля в Белой Церкви, передает пресс-служба Нацполиции.

"Во всех крупных городах Украины, там где есть парковые зоны отдыха, везде будет работать велопатруль. Около тысячи человек будут использовать этот вид патрулирования", - сказал он.

На сайте Нацполиции опубликован видеоролик, на котором полицейские показывают, каким образом собираются использовать велосипеды в охране общественного порядка.

Ранее велопатруль начал работать в Кривом Роге.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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