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Украинка заняла четвертое место на международном конкурсе ученых

31.05.2017 02:20
Украинская школьница стала четвертой среди более 1700 участников конкурса, которые представляли свои научные и инженерные достижения
Украинка заняла четвертое место на международном конкурсе ученых
Валерия Тищенко (фото - mon.gov.ua)

Десятиклассница Валерия Тищенко из Херсонской области заняла четвертое место на престижном международном конкурсе среди молодых ученых Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования. 

Валерия Тищенко разработала проект "Производство электроэнергии при помощи волн на поверхности воды". 

Это всемирный конкурс научных и инженерных достижений школьников от 13 до 18 лет. Ежегодно в нем участвуют более 1700 человек из более 75 стран мира. Победителями этого конкурса были больше двадцати Нобелевских лауреатов и два лауреата медали Филдса. 

Для того, чтобы попасть на конкурс, нужно пройти национальные отборочные этапы Intel Техно Украина и Intel Эко Украина. Очередной отбор начнется осенью этого года. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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