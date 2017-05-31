Украинка заняла четвертое место на международном конкурсе ученых
Десятиклассница Валерия Тищенко из Херсонской области заняла четвертое место на престижном международном конкурсе среди молодых ученых Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.
Валерия Тищенко разработала проект "Производство электроэнергии при помощи волн на поверхности воды".
Это всемирный конкурс научных и инженерных достижений школьников от 13 до 18 лет. Ежегодно в нем участвуют более 1700 человек из более 75 стран мира. Победителями этого конкурса были больше двадцати Нобелевских лауреатов и два лауреата медали Филдса.
Для того, чтобы попасть на конкурс, нужно пройти национальные отборочные этапы Intel Техно Украина и Intel Эко Украина. Очередной отбор начнется осенью этого года.
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