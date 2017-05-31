Украинка заняла четвертое место на международном конкурсе ученых

Украинская школьница стала четвертой среди более 1700 участников конкурса, которые представляли свои научные и инженерные достижения

Десятиклассница Валерия Тищенко из Херсонской области заняла четвертое место на престижном международном конкурсе среди молодых ученых Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.



Валерия Тищенко разработала проект "Производство электроэнергии при помощи волн на поверхности воды".



Это всемирный конкурс научных и инженерных достижений школьников от 13 до 18 лет. Ежегодно в нем участвуют более 1700 человек из более 75 стран мира. Победителями этого конкурса были больше двадцати Нобелевских лауреатов и два лауреата медали Филдса.



Для того, чтобы попасть на конкурс, нужно пройти национальные отборочные этапы Intel Техно Украина и Intel Эко Украина. Очередной отбор начнется осенью этого года.

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