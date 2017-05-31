Google посвятил дудл архитектору Захе Хадид

В 2004 году Заха Хадид стала первой в истории женщиной-архитектором, которую наградили Притцкеровской премией

Сегодня поисковик Google посвятил очередной дудл Захе Мохаммад Хадид - британскому архитектору и дизайнеру иракского происхождения.

В 2004 году она стала первой в истории женщиной-архитектором, удостоенной Притцкеровской премии.

Хадид является представительницей деконструктивизма, в проектировании она отрицает общепринятую геометрию, использует искаженную перспективу.



Спроектированный Хадид Центр Гейдара Алиева в Баку (фото - EPA)

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