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Google посвятил дудл архитектору Захе Хадид

31.05.2017 10:05
В 2004 году Заха Хадид стала первой в истории женщиной-архитектором, которую наградили Притцкеровской премией
Google посвятил дудл архитектору Захе Хадид
Фото: Google

Сегодня поисковик Google посвятил очередной дудл Захе Мохаммад Хадид - британскому архитектору и дизайнеру иракского происхождения.

В 2004 году она стала первой в истории женщиной-архитектором, удостоенной Притцкеровской премии.

Хадид является представительницей деконструктивизма, в проектировании она отрицает общепринятую геометрию, использует искаженную перспективу.


Спроектированный Хадид Центр Гейдара Алиева в Баку (фото - EPA)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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