Google посвятил дудл архитектору Захе Хадид
31.05.2017 10:05
В 2004 году Заха Хадид стала первой в истории женщиной-архитектором, которую наградили Притцкеровской премией
Фото: Google
Сегодня поисковик Google посвятил очередной дудл Захе Мохаммад Хадид - британскому архитектору и дизайнеру иракского происхождения.
В 2004 году она стала первой в истории женщиной-архитектором, удостоенной Притцкеровской премии.
Хадид является представительницей деконструктивизма, в проектировании она отрицает общепринятую геометрию, использует искаженную перспективу.
Спроектированный Хадид Центр Гейдара Алиева в Баку (фото - EPA)
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