Синоптики предупреждают о граде и шквалах в последний день весны
31.05.2017 10:17
По данным Укргидрометцентра, сегодня прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с в отдельных пунктах областей Украины
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В восьми областях Украины сегодня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 31 мая в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с", - отметили в пресс-службе.
Температура в западных областях будет до +25 градусов, на востоке +27 градусов, юге - +29 градусов, севере - до +26.
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