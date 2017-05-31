Синоптики предупреждают о граде и шквалах в последний день весны

По данным Укргидрометцентра, сегодня прогнозируется град и шквалы 15-20 м/с в отдельных пунктах областей Украины

В восьми областях Украины сегодня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 31 мая в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с", - отметили в пресс-службе.

Температура в западных областях будет до +25 градусов, на востоке +27 градусов, юге - +29 градусов, севере - до +26.

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