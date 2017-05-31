Каждый пятый украинец не готов работать удаленно - опрос

В Украине возможность работать фрилансером 52% опрошенных рассматривают только в случае необходимости зарабатывать дополнительные средства

Половина украинцев воспринимают фриланс как возможность иметь дополнительный заработок 52% украинцев готовы работать на фрилансе, при этом имея основное место работы. Они берутся за дополнительные проекты в том числе и из-за нехватки денег. В то же время респонденты отмечают, что для них фриланс не может быть основным видом заработка, несмотря на то, что он часто более прибыльный. А вот 16% - за фриланс. Как украинцы относятся к свободной удаленной работе рассказала LIGA.net специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter Україна Екатерина Криворученко.

Согласно новому исследованию Международного кадрового портала hh.ua, возможность работать фрилансером 52% опрошенных рассматривают только в случае необходимости зарабатывать дополнительные средства. Согласно результатам исследования Международного кадрового портала hh.ua, украинцы все же предпочитают работать в офисе, где у них есть возможность взаимодействовать с коллегами, делиться информацией и опытом.

Каждый пятый респондент не готов работать удаленно и отмечает, что его основная работа не предусматривает фриланс.

37% украинцев утверждают, что главным преимуществом удаленной работы для них является именно гибкий график. Также 32% участников опроса, работая на фрилансе, говорят о возможности совмещения нескольких работ и участия в нескольких проектах.

При этом 16% респондентов отметили, что предпочитают работу на фрилансе. Благодаря удаленной работе у сотрудника появляется не только больше свободного времени, но и возможность самостоятельно организовывать свой рабочий процесс и пространство.

И только 12% украинцев не хотят рассматривать возможность работы в формате фриланса, поскольку подобный вид занятости им не нравится и не кажется интересным. Они любят работать в офисе и хотят иметь нормированный рабочий график.





В то же время, каждого третьего украинца во фрилансе привлекает наличие гибкого графика. По мнению 35% респондентов, именно благодаря этому появляется возможность зарабатывать больше. Также треть опрошенных убеждена, что удаленная работа может предусматривать занятость в нескольких проектах, следовательно, это даст возможность больше зарабатывать и получить дополнительный опыт.

32% опрошенных в работе на фрилансе привлекает отсутствие привязки к офису и конкретному рабочему месту. Респонденты делают акцент на том, что благодаря этому можно избежать чрезмерного контроля со стороны руководства и не отвлекаться на посторонние события.

Каждому четвертому украинцу фриланс импонирует тем, что есть возможность самостоятельно организовывать свой рабочий процесс. Фрилансер сам выстраивает свой индивидуальный рабочий график и решает, какой будет последовательность выполнения рабочих задач.

Кроме того, каждого четвертого респондента привлекает возможность решать собственные вопросы в удобное время. 19% опрошенных убеждены, что именно благодаря удаленной работе человек может выбирать наиболее интересные для него проекты. А вот каждый шестой украинец хочет работать фрилансером, чтобы иметь больше свободного времени.

14% респондентов не желают тратить много времени на общение, в том числе и с неприятными для себя людьми, а избежать этого, по их мнению, можно благодаря удаленной работе. А 7% респондентов считают, что режим фриланса способствует повышению продуктивности труда, поскольку сотрудника никто не отвлекает и ему ничто не мешает.

В работе на фрилансе есть множество преимуществ и недостатков. И хотя в большинстве случаев украинцы предпочитают работу в офисе и общение с коллегами, у нас есть немало сторонников удаленной работы.

Фриланс является довольно удобным видом трудоустройства, если человек стремится самостоятельно организовывать свой рабочий процесс. Также респонденты утверждают, что именно благодаря фрилансу, у них есть возможность работать над несколькими интересными для себя проектами.

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Данные были получены в результате опроса, проведенного исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в апреле 2017 года. В опросе приняли участие 1164 респондента со всей Украины.

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Ранее сообщалось, что одной из важных составляющих стимулирования сотрудников на работе является комфорт и удобство офисного пространства. 97% украинцев считают, что комфортное рабочее место играет важную роль в качественном выполнении задач.

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