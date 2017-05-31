Порошенко: Искренне скорблю со всей Украиной из-за смерти Гузара

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы УГКЦ Любомира Гузара

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы УГКЦ Любомира Гузара. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Искренне скорблю со всеми верными УГКЦ и всей Украиной. Выражаю глубокое уважение этому светлому человеку, настоящему подвижнику, который смело нес слово Господне украинцам в двух веках на рубеже двух тысячелетий.

В одном из последних интервью Любомир Гузар сказал пророческое слова, которые мне запали в душу: "Мир значит любить друг друга. Мир - это не отсутствие борьбы". Выполняя его наставление по зову сердца, мы должны продолжать бороться за Украину, за мир, за любовь", - написал Порошенко.

Сегодня на 85-м году жизни умер бывший глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар.

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