Во Львове объявили день траура из-за смерти Любомира Гузара
01.06.2017 01:54
В день траура 1 июня городские власти порекомендовали ограничить проведение развлекательных мероприятий
Во Львове 1 июня объявлен днем траура в связи со смертью Любомира Гузара. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.
Проведение развлекательных мероприятий предложили ограничить.
В городе вывесят государственный флаг с траурными лентами и приспустят флаг на всех административных зданиях.
31 мая на 85-м году жизни умер бывший глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар.
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