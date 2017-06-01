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Во Львове объявили день траура из-за смерти Любомира Гузара

01.06.2017 01:54
В день траура 1 июня городские власти порекомендовали ограничить проведение развлекательных мероприятий
Во Львове объявили день траура из-за смерти Любомира Гузара

Во Львове 1 июня объявлен днем траура в связи со смертью Любомира Гузара. Об этом сообщила пресс-служба горсовета. 

Проведение развлекательных мероприятий предложили ограничить. 

В городе вывесят государственный флаг с траурными лентами и приспустят флаг на всех административных зданиях. 

31 мая на 85-м году жизни умер бывший глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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