Во Львове объявили день траура из-за смерти Любомира Гузара

В день траура 1 июня городские власти порекомендовали ограничить проведение развлекательных мероприятий

Во Львове 1 июня объявлен днем траура в связи со смертью Любомира Гузара. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.



Проведение развлекательных мероприятий предложили ограничить.

В городе вывесят государственный флаг с траурными лентами и приспустят флаг на всех административных зданиях.

31 мая на 85-м году жизни умер бывший глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Любомир Гузар.

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