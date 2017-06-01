Похороны Любомира Гузара состоятся 5 июня

Архиерейская божественная литургия начнется в 11:00 в понедельник

Похороны экс-главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Любомира Гузара состоятся 5 июня. Об этом сообщает сайт УГКЦ.

"Архиерейская божественная литургия с Образом похорон Блаженнейшего Любомира состоится в понедельник, 5 июня, в 11:00 в Патриаршем соборе", - отмечается в сообщении.

1 июня в 10:00 в Патриаршем соборе Воскресения Блаженнейший Святослав, глава УГКЦ сделает официальное заявление по поводу смерти Блаженнейшего Любомира Гузара.

31 мая сообщалось, что на 85-м году жизни умер Блаженнейший Любомир Гузар.

26 января 2001 года на чрезвычайном синоде епископов Любомир Гузар избран верховным архиепископом УГКЦ. А 21 февраля того же года назначен Папой Иоанном-Павлом ІІ кардиналом католической церкви.



21 августа 2005 года провозглашено о перенесении кафедры главы УГКЦ из Львова в Киев.



10 февраля 2011 года Папа Римский Бенедикт XVI принял отставку Гузара.

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