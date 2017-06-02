Во Львове прощаются с Любимиром Гузаром: фото

Проститься с экс-главой Украинской греко-католической церкви Блаженнейшим Любомиром Гузаром пришло несколько сотен человек

Вчера гроб с телом экс-главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Любомира Гузара прибыл в Собор Св. Юра. Об этом сообщает сайт 032.ua.

В течение следующих двух дней собор будет открытым круглосуточно для всех, чтобы каждый смог прийти и лично попрощаться с Любомиром Гузаром.





По информации издания Высокий замок, проститься с Любомиром Гузаром пришло несколько сотен человек.





"К телу Блаженнейшего Любомира верующих не пустили, однако каждый желающий смог прийти в церковь, помолиться и принять участие в литургии. На службе присутствовали, как местные верующие, так и паломники из других городов", - отмечает издание.





"Это святой человек, он столько сделал не только для церкви, но и для Украины! Чего только стоят его слова во время Революции достоинства! Его речи вдохновляли, мы потеряли не просто святого, но и большого патриота Украины", - отметила прихожанка Мария.





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Завтра, в 9:00, состоится заупокойная литургия, после чего скорбное шествие пройдет по улицам города к Храму Архистратига Михаила. Похороны пройдут 5 июня.

31 мая сообщалось, что на 85-м году жизни умер Блаженнейший Любомир Гузар.

26 января 2001 года на чрезвычайном синоде епископов Любомир Гузар избран верховным архиепископом УГКЦ. А 21 февраля того же года назначен Папой Иоанном-Павлом ІІ кардиналом католической церкви.





21 августа 2005 года провозглашено о перенесении кафедры главы УГКЦ из Львова в Киев.



10 февраля 2011 года Папа Римский Бенедикт XVI принял отставку Гузара.

Фото: 032.ua, wz.lviv.ua

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