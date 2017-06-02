По факту вспышки ботулизма начато уголовное производство

Установлено, что рыбная продукция одного из предприятий г. Светловодск вероятно стала причиной заболевания нескольких людей ботулизмом

Полиция открыла производство по факту вспышки ботулизма в Украине. Процессуальное руководство в расследовании осуществляет Знаменская прокуратура Кировоградской области, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК.

Установлено, что рыбная продукция одного из предприятий г. Светловодск вероятно стала причиной заболевания нескольких людей ботулизмом в Киевской и Херсонской областях.

Сейчас соответствующая продукция снята с реализации, ее производство приостановлено до выяснения обстоятельств, а органами контроля отобраны образцы для лабораторных исследований, сообщили в прокуратуре.

Там отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

30 мая в Киеве ввели временный запрет на продажу вяленой рыбы из-за зарегистрированных случаев ботулизма. Накануне Госпотребслужба сообщила о зарегистрированных трех случаях заболевания ботулизмом в Киеве, в том числе об одном с летальным исходом - из-за употребления вяленой рыбы, купленной в супермаркете.

Еще об одном случае стало известно вчера, 1 июня. В Киеве у мужчины, который употреблял в пищу вяленую рыбу из гипермаркета Ашан, выявлено заболевание ботулизмом.

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