По факту вспышки ботулизма начато уголовное производство
Полиция открыла производство по факту вспышки ботулизма в Украине. Процессуальное руководство в расследовании осуществляет Знаменская прокуратура Кировоградской области, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК.
Установлено, что рыбная продукция одного из предприятий г. Светловодск вероятно стала причиной заболевания нескольких людей ботулизмом в Киевской и Херсонской областях.
Сейчас соответствующая продукция снята с реализации, ее производство приостановлено до выяснения обстоятельств, а органами контроля отобраны образцы для лабораторных исследований, сообщили в прокуратуре.
Там отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
30 мая в Киеве ввели временный запрет на продажу вяленой рыбы из-за зарегистрированных случаев ботулизма. Накануне Госпотребслужба сообщила о зарегистрированных трех случаях заболевания ботулизмом в Киеве, в том числе об одном с летальным исходом - из-за употребления вяленой рыбы, купленной в супермаркете.
Еще об одном случае стало известно вчера, 1 июня. В Киеве у мужчины, который употреблял в пищу вяленую рыбу из гипермаркета Ашан, выявлено заболевание ботулизмом.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:07
-
17:32
-
вчера
12:25
-
16:46
-
16:08
Новости партнеров
- 38661
- 37092
- 33834
- 28231
- 26181