На территории костела в центре Львова нашли массовые захоронения
На территории костела святого Лазаря в центре Львова (ул.Коперника) во время реставрационных работ нашли массовые захоронения людей, вероятно, 40-х годов XX столетия. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на директора Львовской государственной хоровой школы Дударик, которая расположена на территории костела, Владимира Заборовского.
По его словам, останки обнаружены 31 мая.
В общественной организации Мемориал отметили, что найденные останки, вероятно, датируются 40-ми годами прошлого столетия и принадлежат заключенным Тюрьмы на Лонцкого.
"Раньше здесь был госпиталь для бедных людей во Львове, во время войны его закрыли, и здесь было очень удобно прятать тела, территория не просматривалась с улицы", - рассказал Роман Гунда, председатель правления ОО Мемориал.
По его словам, на территории костела находится еще много захоронений.
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