Британка сломала шею, когда смеялась над шутками коллег

До этого, в 2011 году, Моника Джеффри повредила шейные позвонки в результате чихания

Британка Моника Джеффри повредила шейные позвонки, когда смеялась над шутками коллег. До этого она получила травму шеи в результате чихания. Об этом сообщает news.com.au.

В сообщении говорится, что Джеффри лежала в постели, проверяя электронные письма на своем телефоне рано утром в 2011 году, когда она внезапно чихнула, и два позвонка в ее шее сломались.

Процесс восстановления длился 14 недель.

Но всего три недели назад она снова травмировала шею.

"Я была на работе, и у меня была небольшая боль в шее. Ничего страшного, это было просто немного больно. Я смеялась с некоторыми коллегами, потому что они шутили о том, как я, возможно, повредила шею, и я откинула голову назад, и это снова произошло", - рассказала Джеффри.

"Это было не так плохо, как в последний раз. Я перебралась к своему столу и сказала одному из коллег: "У меня здесь проблемы, я думаю, что снова сломала себе шею", - говорит британка.

Ее коллега вызвал скорую, и теперь Джеффри снова ходит с головным фиксатором.





Фото: news.com.au

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