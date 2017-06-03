Подписан закон о квотах в вузах для абитуриентов из ОРДЛО

Закон гарантирует квоты для поступления в ВУЗы абитуриентам, которые живут на оккупированных территориях

Сегодня, 3 июня, президент Петр Порошенко подписал закон, обеспечивающий квоты для поступления в ВУЗы абитуриентам, которые живут на оккупированных территориях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Речь идет о законе о внесении изменений в закон Украины о высшем образовании.

Закон предусматривает, что для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория и которые получили документ о среднем образовании, прием на обучение в одно из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов в пределах установленных квот приема в высшие учебные заведения Украины.

Согласно документу, размер квоты для приема лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, в высшие учебные заведения, расположенные на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей, устанавливается в объеме 1 тысяча мест государственного заказа.

Распределять квоты между указанными высшими учебными заведениями будет Кабмин.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

Закон был принят Верховной Радой 16 мая.

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