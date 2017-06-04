В магазинах Крыма обнаружили зараженное птичьим гриппом мясо
В отобранных образцах мяса индейки, поставленных в торговую сеть оккупированного Севастополя из Ростовской области обнаружили геном вируса птичьего гриппа. Об этом сообщает Крым. Реалии.
"Согласно полученным 3 июня результатам исследований, проведенных в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории, в отобранных образцах был выявлен геном вируса гриппа А подтипов Н5 и Н9 (птичий грипп)", - отмечается в сообщении.
Пробы были отобраны у ООО Евродон производителя из поселка Интернациональный Ростовской области РФ.
Полуфабрикаты из мяса индейки общим весом 160 кг изъяли из оборота для последующего уничтожения.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
Читайте также: В Польше зафиксированы новые случаи птичьего гриппа
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
14:31
-
вчера
12:05
-
02.06.17
16:08
-
02.06.17
18:07
-
02.06.17
17:32