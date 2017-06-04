В магазинах Крыма обнаружили зараженное птичьим гриппом мясо

Полуфабрикаты из мяса общим весом 160 кг сепаратисты изъяли из оборота для последующего уничтожения

В отобранных образцах мяса индейки, поставленных в торговую сеть оккупированного Севастополя из Ростовской области обнаружили геном вируса птичьего гриппа. Об этом сообщает Крым. Реалии.

"Согласно полученным 3 июня результатам исследований, проведенных в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории, в отобранных образцах был выявлен геном вируса гриппа А подтипов Н5 и Н9 (птичий грипп)", - отмечается в сообщении.

Пробы были отобраны у ООО Евродон производителя из поселка Интернациональный Ростовской области РФ.

Полуфабрикаты из мяса индейки общим весом 160 кг изъяли из оборота для последующего уничтожения.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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