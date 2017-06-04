В Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности

С 4 по 6 июня высокий уровень пожарной опасности сохранится в девяти областях Украины

C 4 по 6 июня в девяти областях Украины будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Речь идет о Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и большинстве районов Одесской и Николаевской областей.

ГСЧС призывает придерживаться пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.