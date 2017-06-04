В Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности
04.06.2017 19:19
С 4 по 6 июня высокий уровень пожарной опасности сохранится в девяти областях Украины
Фото: iStock/Global Images Ukraine
C 4 по 6 июня в девяти областях Украины будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Речь идет о Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и большинстве районов Одесской и Николаевской областей.
ГСЧС призывает придерживаться пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
14:31
-
вчера
12:05
-
02.06.17
16:08
-
02.06.17
18:07
-
02.06.17
17:32
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 41890
- 36246
- 31951
- 20013
- 19805
Новости партнеров