Папа Франциск о Гузаре: Благодарен за его присутствие в истории

Папа римский призвал украинцев быть верными учению Любомира Гузара, как одного из моральных авторитетов нации

Любомир Гузар был одним из наивысших моральных авторитетов украинского народа за последние десятилетия. Об этом написал папа римский Франциск в письме к Блаженнейшему Святославу, передает информационный ресурс Украинско греко-католической церкви.



Письмо зачитал после литургии посланник папы архиепископ Цирил.



"За всех он постоянно молился, чувствуя, что это его новая обязанность.(...) Все чувствовали, что говорил христианин, украинец, увлеченный свой идентичностью, всегда полон надежд, открытый для будущего в Господи. Он любил диалогировать с молодыми людьми, имея чрезвычайную способность общаться с ними и молодые люди к нему сходились", - обратился папа.



"Я благодарен за его уникальное присутствие, религиозное и общественное в истории Украины. Призываю быть верными его постоянному учению. И дальше чувствуйте его улыбку и ласку", - говорится в письме.

Сегодня в Киеве похоронили кардинала Украинской греко-католической церкви, бывшего главу УГКЦ Любомира Гузара. Он умер 31 мая на 85-м году жизни.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.