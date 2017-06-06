В Украине ухудшается доступ к информации - ИМИ
За пять месяцев 2017года зафиксировано на территории Украины 102 случая нарушений свободы слова. Об этом сообщает Институт массовой информации.
В прошлом году за этот же период было зафиксировано примерно такое же количество нарушений - 108 случаев.
Наибольшее количество нарушений за пять месяцев 2017 было зафиксировано в категории "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" - 32 случая (за тот же период 2016 года - 38 случаев).
ИМИ констатирует уменьшение физической агрессии против журналистов в Украине.
За пять месяцев этого года эксперты ИМИ зафиксировали шесть случаев избиений и нападений на журналистов.
"Для сравнения за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 18 случаев нападений и избиений", - отмечается в сообщении.
В этом году отмечается тенденция к увеличению нарушений в категории "Доступ к публичной информации".
С начала года было зафиксировано 16 случаев нарушений, связанных с доступом к информации, а за тот же период 2016 было зафиксировано семь таких случаев.
Также негативной тенденцией является увеличение количества случаев повреждения имущества журналистов, с начала года произошло восемь таких случаев, по сравнению с 2016 годом, когда был зафиксирован один случай, и то в январе.
Наибольшее количество нарушений в этом году произошло в Киеве и области (24 случая), Полтавской (10 случаев) и Николаевской (восемь случаев).
"В этом году Полтавская область впервые вошла в перечень областей-антилидеров по количеству нарушений свободы слова: только за вторую половину мая там было зафиксировано шесть случаев нарушений прав журналистов", - отмечается в сообщении ИМИ.
В этом году основными агрессорами и нарушителями прав журналистов стали: частные лица - 58 случаев, местные власти - 14 случаев, правоохранители с силовиками - семь случаев, судебная власть - пять случаев.
Ухудшается доступ к информации, их было зафиксировано три.
Для сравнения, в 2016 году три случая было зафиксировано за весь год.
Фото: imi.org.ua
В оккупированном Крыму зафиксировано восемь случаев нарушений прав журналистов.
Сегодня в Украине отмечают День журналиста.
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