В Украине ухудшается доступ к информации - ИМИ

По данным мониторинга Института массовой информации, за пять месяцев этого года зафиксировано шесть случаев избиений и нападений на журналистов

За пять месяцев 2017года зафиксировано на территории Украины 102 случая нарушений свободы слова. Об этом сообщает Институт массовой информации.

В прошлом году за этот же период было зафиксировано примерно такое же количество нарушений - 108 случаев.

Наибольшее количество нарушений за пять месяцев 2017 было зафиксировано в категории "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов" - 32 случая (за тот же период 2016 года - 38 случаев).

ИМИ констатирует уменьшение физической агрессии против журналистов в Украине.

За пять месяцев этого года эксперты ИМИ зафиксировали шесть случаев избиений и нападений на журналистов.

"Для сравнения за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 18 случаев нападений и избиений", - отмечается в сообщении.

В этом году отмечается тенденция к увеличению нарушений в категории "Доступ к публичной информации".

С начала года было зафиксировано 16 случаев нарушений, связанных с доступом к информации, а за тот же период 2016 было зафиксировано семь таких случаев.

Также негативной тенденцией является увеличение количества случаев повреждения имущества журналистов, с начала года произошло восемь таких случаев, по сравнению с 2016 годом, когда был зафиксирован один случай, и то в январе.

Наибольшее количество нарушений в этом году произошло в Киеве и области (24 случая), Полтавской (10 случаев) и Николаевской (восемь случаев).

"В этом году Полтавская область впервые вошла в перечень областей-антилидеров по количеству нарушений свободы слова: только за вторую половину мая там было зафиксировано шесть случаев нарушений прав журналистов", - отмечается в сообщении ИМИ.

В этом году основными агрессорами и нарушителями прав журналистов стали: частные лица - 58 случаев, местные власти - 14 случаев, правоохранители с силовиками - семь случаев, судебная власть - пять случаев.

Ухудшается доступ к информации, их было зафиксировано три.

Для сравнения, в 2016 году три случая было зафиксировано за весь год.





Фото: imi.org.ua

В оккупированном Крыму зафиксировано восемь случаев нарушений прав журналистов.

Сегодня в Украине отмечают День журналиста.

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