Спасатели предупреждают о сильном ветре и ливнях на Западе страны
06.06.2017 16:01
В отдельных районах Украины стоит опасаться града и порывов ветра в 15-20 м/с, предупреждают спасатели
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В западных областях страны 7 июня ожидаются ливни и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Гидрометцентр.
Грозы обещают в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, а днем местами и в Житомирской, Киевской, Винницкой областях. В Карпатском регионе местами пройдут сильные ливни.
В отдельных районах стоит опасаться града и порывов ветра в 15-20 м/с.
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