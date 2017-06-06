Спасатели предупреждают о сильном ветре и ливнях на Западе страны

В отдельных районах Украины стоит опасаться града и порывов ветра в 15-20 м/с, предупреждают спасатели

В западных областях страны 7 июня ожидаются ливни и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Грозы обещают в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, а днем местами и в Житомирской, Киевской, Винницкой областях. В Карпатском регионе местами пройдут сильные ливни.

В отдельных районах стоит опасаться града и порывов ветра в 15-20 м/с.

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