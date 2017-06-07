На западе ожидается подъем уровня воды в реках - спасатели

Спасатели предупреждают, что в связи с сильными ливнями возможны формирование значительного местного стока и образование небольших селевых потоков

В реках Закарпатской области ожидается подъем уровней воды из-за сильных дождей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В связи с ожидаемыми сильными дождями ночью в течение 7 июня на реках Закарпатской области возможно повышение уровней воды на 0,3-1,0 м. В местах прохождения сильных ливней вероятное формирование значительного местного стока и образование небольших селевых потоков; на малых водотоках возможно мимолетное повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что 7 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1 м на 8 часов без негативных последствий.

6 июня 2017 года сообщалось, что в западных областях страны 7 июня ожидаются ливни и сильный ветер.

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