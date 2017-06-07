Ученые заявили о пользе брака для здоровья

В исследовании приняли участие почти миллион британцев, у которых были обнаружены проблемы со здоровьем

По мнению британских ученых, брак хорошо влияет на здоровье, повышая шансы на выживание при наличии одного из основных факторов риска сердечных заболеваний, например, высоком холестерине. Об этом сообщает Би-би-си.

"Дело в том, что любящий супруг может заставить вас лучше заботиться о себе", отметили ученые, представляя результаты исследования на конференции Британского общества сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор Пол Картер и его коллеги, готовившие исследование, ранее уже заявляли, что брак увеличивает шансы на выживание при сердечном приступе.

Их новая работа объясняет, с чем это может быть связано.

Они предполагают, что брак помогает оградить человека от воздействия таких факторов риска, как высокий холестерин, высокое давление или диабет.

В исследовании приняли участие почти миллион британцев, у которых были обнаружены эти проблемы со здоровьем.

Ученые выяснили, что шансы женщин и мужчин в возрасте около 50-ти, 60-ти и 70-ти лет с высоким уровнем холестерина дожить до конца 14-летнего исследования были на 16% выше, если они состояли в браке.

Тот же принцип работал и для тех, кто страдал от диабета и высокого давления.

Результаты для тех, кто сожительствовал, разъехался с супругом или развелся, либо овдовел, были не такими четкими.

Исследователи не учитывали, был ли брак участников исследования счастливым, однако они подозревают, что важен не столько факт женитьбы, сколько присутствие рядом близкого человека.

"По всей видимости, есть что-то в браке, что защищает не только людей с болезнями сердца, но и тех, у кого есть факторы риска", - считает Картер.

"Мы не говорим, что всем нужно срочно пережениться. Нам нужно воспроизвести положительный эффект брака и использовать друзей, семью и службы социальной поддержки таким же образом", - заявил он.

"Состоите вы в браке или нет, если у вас есть один из основных рисков для болезни сердца, вы можете попросить близких помочь вам с ними справиться", - отметил Майк Нэптон из Британского фонда по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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