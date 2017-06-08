В Австралии приблизились к разгадке каменного сигнала SOS

По данным полиции, сигнал, скорее всего, был оставлен еще в 2013 году двумя путешественниками, попавшими в сложную ситуацию

Полиция Австралии заявляет, что приблизилась к разгадке появления выложенного из камней сигнала SOS, который был обнаружен в конце мая на побережье неподалеку от бухты Свифт-бэй. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным полиции, сигнал, скорее всего, был оставлен еще в 2013 году двумя путешественниками, попавшими в сложную ситуацию.

Сигнал был обнаружен пилотом вертолета неподалеку от бухты Свифт-бэй, расстояние от которой до ближайшего города Брум (15 тысяч жителей) составляет около 500 км. Началась наземная поисковая операция.

В конце мая о загадочном сигнале SOS написали многие СМИ. Позже на связь с полицией вышел мужчина, представившийся Джоном. С его слов, об истории с сигналом SOS он прочитал на сайте Би-би-си и решил сообщить полиции, что знает, кто оставил этот сигнал.

Джон рассказал, что речь идет о его брате Роберте, который вместе со своей спутницей в 2013 году путешествовали на яхте. В районе бухты Свифт-бэй судно село на мель, а когда пара пересела на лодку, чтобы добраться до берега, на них напали два крокодила.

Путешественникам все же удалось благополучно добраться до берега, где они и выложили из камней сигнал SOS. Им удалось найти пресную воду и дождаться помощи - их подобрала проходившая мимо яхта.

Полицейские уточнили, что им пока не удалось поговорить с самим Робертом, поскольку он находится в плавании по Средиземному морю. Однако полиция уверена, что речь идет именно о том самом сигнале, поскольку они видели его фотографии, сделанные Робертом и его спутницей.

"Мы уверены, что это все правда, и это реальная история, но пока мы не поговорим с ним (Робертом - ред.), у нас остаются еще несколько вопросов, на которые мы не получили ответ", - сообщили в полиции.

После обнаружения сигнала полиция пыталась выяснить, не пропадали ли в этом регионе люди, которые, возможно, и выложили надпись. Тогда власти обратились к населению с просьбой о помощи, так как вокруг выложенного камнями знака не было обнаружено "никаких признаков недавнего пребывания людей".

В 2015 году британский турист, потерявшийся в пустынном районе Квинсленда, был спасен после того как написал сигнал SOS на песке.

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