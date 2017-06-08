В Украине еще один человек умер от ботулизма из-за вяленой рыбы

Сыворотку родственникам пострадавшего из Сум пришлось искать в других городах

В Сумах от ботулизма вследствие употребления в пищу вяленой рыбы умер фельдшер скорой медицинской помощи. Об этом УНИАН сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко.

По его словам, 6 июня 38-летнего мужчину медики при помощи вертолета доставили из Недригайлова в областную инфекционную больницу с диагнозом "ботулизм".

Как рассказал Бутенко, накануне компания из семи человек ела вяленую рыбу. В этот же день вечером мужчине стало плохо. У него начались зрительные и речевые расстройства, затем - нарушение дыхания, поэтому пострадавшего подключили к искусственной вентиляции легких.

По словам чиновника, мужчине ввели три дозы сыворотки. Причем искать ее родственникам пострадавшего пришлось в других городах.

"Состояние больного было стабильно тяжелое. Токсин уже разошелся в ткани. Сыворотка же действует только тогда, когда он находится еще в крови. Всеми процедурами мы только поддерживали его жизнедеятельность", - отметил Бутенко.

По информации медиков, у других мужчин, которые ели ту же вяленую рыбу, пока никаких симптомов болезни не наблюдается. Однако, как отметили в Сумской областной инфекционной клинической больнице, инкубационный период может затянуться до недели и более.

30 мая в Киеве ввели временный запрет на продажу вяленой рыбы из-за зарегистрированных случаев ботулизма. Накануне Госпотребслужба сообщила о зарегистрированных трех случаях заболевания ботулизмом в Киеве, в том числе об одном с летальным исходом - из-за употребления вяленой рыбы, купленной в супермаркете.

2 июня в Киеве заболевание выявлено у мужчины, который употреблял в пищу вяленую рыбу из гипермаркета Ашан.

Полиция открыла уголовное производство.

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