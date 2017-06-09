Украинцев предупреждают об ухудшении погоды

Сильный ветер, грозы и град прогнозируется в Харьковской, Донецкой и Луганской областях

В трех областях Украины ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"9 июня в Харьковской, Донецкой и Луганской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - отмечается в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, сегодня на западе температура воздуха прогреется до +25 градусов, на севере до +24, на востоке до +29, на юге до +28, в центре до +25.

Завтра, 10 июня, на западе, востоке и юге ожидаются дожди.





Фото: meteo.gov.ua

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