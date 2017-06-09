Украинцев предупреждают об ухудшении погоды
09.06.2017 11:18
Сильный ветер, грозы и град прогнозируется в Харьковской, Донецкой и Луганской областях
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В трех областях Украины ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"9 июня в Харьковской, Донецкой и Луганской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - отмечается в сообщении.
По данным Укргидрометцентра, сегодня на западе температура воздуха прогреется до +25 градусов, на севере до +24, на востоке до +29, на юге до +28, в центре до +25.
Завтра, 10 июня, на западе, востоке и юге ожидаются дожди.
Фото: meteo.gov.ua
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