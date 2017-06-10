Зубко сказал, когда в Донецкой области появится вода
10.06.2017 15:39
Пять районов Донецкой области третьи сутки остаются без воды из-за обстрела боевиками Южнодонбасского водопровода
Геннадий Зубко
Воду в пять районов Донецкой области, которые уже третьи сутки остаются без водоснабжения, планируют подать с 22 часов сегодняшнего дня. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
"По состоянию на 12:30 10 июня работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода восстановлена. Воду потребителям планируем подать начиная с 22 часов", - написал Зубко.
8 июня утром боевики обстреляли насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода из-за чего прекратилась подача воды на пять фильтровальных станций.
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