В Украине на патрулирование вышла дорожная полиция

Дорожная полиция будет реагировать не только на нарушения безопасности дорожного движения, но и на любые правонарушения вдоль маршрута патрулирования

В Украине сегодня, 12 июня, запускают первые патрули дорожной патрульной полиции, которая будет патрулировать трассы национального и международного значения. Об этом заявил замглавы патрульной полиции Алексей Белошицкий на брифинге.

"Вдоль тех участков дорог были определены восемь бывших стационарных постов ГАИ, на которых сейчас также будет нести службу дорожная полиция. В будущем эти посты будут дорожными станциями патрульной полиции", - заявил Белошицкий.

Он отметил, что дорожная патрульная полиция - это такие же патрульные полицейские, которые несут службу на улицах городов, а не отдельная структура или отдельное подразделения.

В полиции отметили, что патрульные полицейские на трассах будут реагировать не только на нарушения безопасности дорожного движения, общественной безопасности, но и на сообщения о правонарушениях, которые им будут передаваться, если это место будет находиться вдоль их маршрута патрулирования.

27 декабря 2016 года в МВД анонсировали появление в Украине дорожной полиции летом 2017-го. Окончательный этап ее формирования должен завершиться в декабре 2017-го. Для функционирования дорожной патрульной полиции планируется задействовать 2,6 тыс сотрудников.

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