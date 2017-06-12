В Украину идет похолодание с дождями

Дневная температура во вторник составит 18-29°

Во вторник, 13 июня, в Украине похолодает. Во многих регионах пройдут дожди.

"Атмосферный фронт, холодный, идет к нам с северо-запада Европы. В большинстве областей пройдут периодические дожди, местами с грозами. Только в Крыму завтра будет преобладать солнечная погода. Снижение температуры воздуха больше коснется западных и северных областей, в течение дня +18...+22°. В большинстве областей +22...+26°, а в южной части, Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, будет до +27...+29°", - сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Завтра периодически будут наблюдаться порывы сильного ветра.

"В Киеве завтра - дождь, гроза, порывистый, до сильного, ветер. Температура воздуха в столице в течение дня +21...+23°. 14 июня, в среду, в Киеве похолодает еще на несколько градусов, ожидается где-то в пределах +18...+20°", - уточнила синоптик.





На востоке пройдут дожди, температура днем до +27°.

Жителей южных регионов ожидает солнечная погода, температура до +31°.

На западе Украины во вторник без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура - до +21°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +26°.

Ранее сообщалось, что американские астрономы открыли новую экзопланету, температура поверхности которой составляет свыше 4 тысяч градусов по Цельсию - почти как температура на поверхности Солнца, а по размерам эта планета в два раза больше, чем Юпитер.

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