Экзамен на водительские права: МВД вводит новые билеты

МВД планирует запустить видеофиксацию как теоретической, так и практической части при сдаче экзаменов на получение водительских прав

На следующей неделе в сервисных центрах МВД состоится введение новых экзаменационных билетов по правилам дорожного движения (ПДД). Об этом заявил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, сообщает Укринформ.

"У нас запланировано на следующей неделе внедрение новых экзаменационных билетов (ПДД, - ред.)", - сказал Криклий.

По его словам, результаты общественного обсуждения новых билетов по ПДД "бешенные", поскольку было получено более 110 тысяч различных замечаний и предложений.

Он уточнил, что к этому процессу присоединились 11 тысяч украинцев.

"И до конца года мы также обязательно запустим уже фиксацию экзаменов как теоретической, так и практической части экзаменов (на получение водительских удостоверений, - ред.) на камеры. Будем ликвидировать те коррупционные составляющие, на которые постоянно жаловались граждане, и надо будет забывать о какой-то даже теоретической возможности приобрести права, не имея знаний ", - подчеркнул руководитель Главного сервисного центра МВД.

25 января сообщалось, что в Украине планируется снизить срок действия водительского удостоверения в зависимости от категории транспорта до 5-15 лет.

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