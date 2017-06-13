В категории "Новостной портал" LIGA.net стал лучшим среди 48 номинантов

Портал LIGA.net победил в конкурсе "Фаворит Успеха - 2016" в категории "Новостной портал". Награждение состоялось 8 июня в столичном концерт-холле FreeDOM.

В своей категории LIGA.net стал лучшим среди 48 номинантов.



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"На рынке медиа сегодня непросто удерживать позиции лидеров. Мы очень рады получить эту награду уже не первый раз. Для нас, как для прозрачного медиа-бизнеса, главным показателем успеха является доверие читателей и их оценка нашей деятельности. Это заслуга нашей редакции и всей команды", - сказал, получая награду, Дмитрий Бондаренко, генеральный директор группы компаний ЛІГА.



В номинации "Новостной портал" LIGA.net побеждал также в 2009 году.

Медали "Фаворит Успеха" ежегодно вручаются лучшим брендам в Украине. Голосование проходило на протяжении всего 2016 года. По данным организаторов, было опрошено более 38 тыс. респондентов. В определении наилучших торговых марок, компаний приняли участие свыше 200 экспертов. Данные, полученные в ходе анкетирования, обрабатываются специалистами маркетинговой исследовательской компании InMind, после чего проходят аудит в Киевском международном институте социологии (КМИС). Онлайн-голосование предполагает регистрацию и защиту от накруток.







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