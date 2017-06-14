Вступительная кампания в Украине-2017: особенности, даты и сроки

В 2017 году поступать в ВУЗы станет сложнее. Чем еще отличается эта вступительная кампания от предыдущей

Во время вступительной кампании в 2017 году абитуриент имеет право подать всего девять заявлений на четыре специальности, если желает поступить в высшее учебное заведение на бюджетной основе. Количество заявлений не ограничивается при желании вступить на контракт, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Чтобы поступить на основе полного общего среднего образования по дневной и заочной формам обучения нужно подать заявление, причем исключительно в электронной форме через сайт ez.osvitavsim.org.ua. Если же у абитуриента есть определенные льготы при поступлении, либо есть различия в фамилии, имени, отчестве, дате рождения, пола или гражданства в документе, удостоверяющем личность, и в сертификате ВНО, то он имеет право лично подать бумажное заявление в приемную комиссию вуза.





Регистрация электронных кабинетов продлится с 29 июня до 25 июля, а проведение медицинских осмотров и других процедур до конкурса - до 11 июля 2017-го.

12 июля начнется прием заявлений и документов, который продлится до 20 июля для поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, до 26 июля - для поступающих только на основе сертификатов ВНО, до 24 июля - для поступающих на основе ОКР младшего специалиста по дневной форме обучения.

Творческие конкурсы будут проводить с 17 до 26 июля, вступительные экзамены - с 21 до 26 июля, собеседования - с 21 до 23 июля включительно.

Вступительные экзамены для тех, кто поступает на основе ОКР младшего специалиста по дневной форме обучения пройдут с 25 июля по 31 июля.

Уже первого августа высшие учебные заведения должны будут обнародовать рейтинговые списки. После чего до 7 августа должны будут зачислить студентов на бюджет, а до 30 сентября - на контракт.

Абитуриенты, которые проживают на временно оккупированных территориях Крыма, а также Луганской и Донецкой областей смогут поступить в украинский вуз без украинского документа об окончании школы и без результатов ВНО но только через образовательные центры Крым-Украина и Донбасс-Украина. Они будут открыты с 19 июня до 30 сентября.

Абитуриентам без украинского аттестата об окончании школы нужно сдать два экзамена государственной итоговой аттестации (украинский язык и история Украины) и один вступительный, который определяет вуз.



После чего поступающему выдадут в учебном заведении, закрепленном за образовательным центром, временную справку, которую в течение трех месяцев нужно заменить документ об образовании государственного образца.

Центры Крым-Украина будут открыты на базе 12 вузов:



1. Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

2. Запорожский национальный университет

3. Черноморский государственный университет имени Петра Могилы

4. Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко

5. Национальный университет Львовская политехника

6. Львовский учебно-научный институт ГВУЗ Университет банковского дела

7. Херсонский государственный университет

8. Херсонский национальный технический университет

9. Херсонская государственная морская академия

10. Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского (Киев)

11. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

12. Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет

Центры Донбасс-Украина будут открыты на базе перемещенных вузов, а также тех вузов Луганской и Донецкой областей, где работают областные военно-гражданские администрации (Киев, Бахмут, Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Сумы, Славянск, Харьков, Торецкое).

Поступающие из Крыма и территории проведения АТО, которые имеют украинское аттестат и положительные результаты ВНО, могут поступать в любой вуз Украины, в частности, на бюджетные места.

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Фото: iStock/Global Images Ukraine

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