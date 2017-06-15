Патрульная дорожная полиция в Украине будет работать на 4 трассах

Где будет дежурить дорожная полиция и за какие нарушения Вас могут остановить - в материале LIGA.net

Первые 20 экипажей патрульной дорожной полиции отправились на дежурство 12 июня 2017 года. Дорожная полиция будет патрулировать трассы международного и государственного значения Киев-Харьков, Киев-Зборов, Луцк-Ковель и Ягодин-Сарны - всего 1200 км дорог.

Патрульным поручено следить не только за соблюдением водителями правил дорожного движения, но и за общественной безопасностью. Полицейские также должны будут реагировать на сообщения о любых правонарушениях на маршруте своего патрулирования.

Дорожная полиция будет размещаться на восьми бывших стационарных постах ГАИ, которые в будущем станут постоянными дорожными станциями патрульных.

Сейчас проводят набор патрульных полицейских, которые будут патрулировать дороги на других участках. В Министерстве внутренних дел обещают, что дорожная полиция будет патрулировать девять тысяч километров дорог.





Патрульные автомобили планируется оснастить современными камерами измерения скорости. Если такой аппарат зафиксирует превышение водителем скорости, патрульный должен будет остановить автомобиль. Уже на месте водитель оплатит штраф в случае нарушения. Это будет возможно с помощью современного оборудования в машине полиции.

Сейчас в МВД только определяются с моделью прибора измерения скорости, после чего его еще нужно будет сертифицировать.

А пока что дорожная патрульная полиция будут действовать в рамках тех полномочий, которые прописаны в законе о патрульной полиции.





В частности, полицейские имеют право остановить автомобиль, если:

1) водитель нарушил правила дорожного движения;

2) есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства;

3) есть информация о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, или если есть информация о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения;

4) транспортное средство находится в розыске;

5) необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть;

6) необходимо привлечь водителя к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским или как свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП;

7) уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;

8) способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения;

9) нарушен порядок определения и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств.

Стоит отметить, что останавливать нарушителя привычными полосатыми жезлами патрульные не будут: вместо них им выдали жезл в виде "леденца на палочке".

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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