В Украине от ботулизма умерли уже девять человек
15.06.2017 14:17
В Минздраве заявляют о катастрофической ситуации с наличием вакцины от ботулизма
В Украине за три месяца зафиксированы 62 случая заболевания ботулизмом и девять из них с летальным исходом. Об этом на брифинге заявила замминистра здравоохранения Оксана Сивак.
По ее словам, в Украине существует огромная проблема с вакциной против этого заболевания. Во многих больницах нет запаса сыворотки анатоксина и это - "катастрофическая ситуация".
Сивак напомнила, что за прошлый год было зафиксировано 105 случаев заболевания ботулизмом, 12 человек умерли.
10 июня 2017 года в Одессе умер мужчина с симптомами ботулизма.
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