В Украине от ботулизма умерли уже девять человек

В Минздраве заявляют о катастрофической ситуации с наличием вакцины от ботулизма

В Украине за три месяца зафиксированы 62 случая заболевания ботулизмом и девять из них с летальным исходом. Об этом на брифинге заявила замминистра здравоохранения Оксана Сивак.

По ее словам, в Украине существует огромная проблема с вакциной против этого заболевания. Во многих больницах нет запаса сыворотки анатоксина и это - "катастрофическая ситуация".

Сивак напомнила, что за прошлый год было зафиксировано 105 случаев заболевания ботулизмом, 12 человек умерли.

10 июня 2017 года в Одессе умер мужчина с симптомами ботулизма.

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