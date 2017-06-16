В Днепре возобновляют строительство метро

Вечером 15 июня были проведены первые за 20 лет взрывы на глубине 48 метров для оценки геологических изменений

В Днепре началась активная фаза строительства метро. Вечером 15 июня провели первый за 20 лет экспериментальный взрыв между станциями Вокзальная и Театральная на глубине 48 м. Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Взрывы проводились для оценки геологических изменения и корректировки дальнейшего строительства метрополитена.

Специфика строительства подземки в Днепре заключается в сложном грунте и подземных водах, уточняют в городском совета.

Сообщается также, что неделю назад в городе начали строительство внешней инфраструктуры для будущих станций метро.

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