В Днепре возобновляют строительство метро
В Днепре началась активная фаза строительства метро. Вечером 15 июня провели первый за 20 лет экспериментальный взрыв между станциями Вокзальная и Театральная на глубине 48 м. Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Взрывы проводились для оценки геологических изменения и корректировки дальнейшего строительства метрополитена.
Специфика строительства подземки в Днепре заключается в сложном грунте и подземных водах, уточняют в городском совета.
Сообщается также, что неделю назад в городе начали строительство внешней инфраструктуры для будущих станций метро.
Читайте также: В Киеве до 1 сентября закрывают путепровод возле метро Нивки
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:38
-
вчера
19:17
-
вчера
18:01
-
вчера
17:20
-
вчера
17:06
Новости партнеров
- 62927
- 47465
- 24152
- 15888
- 14407