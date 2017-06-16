Рейтинг ВУЗов Украины и Киева-2017: как не ошибиться с выбором

Разнообразие высших учебных заведений в Украине впечатляет. Какой ВУЗ выбрать - читайте в нашем материале

В Украине действуют сотни высших учебных заведений. Но далеко не в каждом из них можно получить качественное образование.

Ежегодно, начиная с 2006-го, национальный рейтинг лучших вузов представляет проект Топ-200 Украина, который аккредитован Международной экспертной группой по ранжированию (IREG). Во время оценивания вузов учитывается количество полученных за год патентов, рейтинг научной деятельности, участие вузов в международных научных программах и участие в студенческих олимпиадах.

В этом году список возглавил Национальный технический университет Украины КПИ им. Игоря Сикорского. Второй в рейтинге - Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, третий - Харьковский национальный университет им. Василия Каразина.

В десятку также вошли:

4. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

5. Национальный университет Львовская политехника

6. Национальный горный университет

7.Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца

8. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины

9. Львовский национальный университет имени Ивана Франко

10. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана

В этом году список лучших университетов мира опубликовала консалтинговая компании Quacquarelli Symonds (Великобритания), но в него попали всего шесть украинских вузов.

В этом списке лучшим среди украинских оказался ХНУ им. Василия Каразина, расположившись на 401-410 местах. Чуть ниже в рейтинге - 411-420 места - КНУ им. Тараса Шевченко, 501-550 места - НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского. НТУ Харьковский политехнический институт получил 701-750 места в списке, Донецкий национальный университет и Сумской государственный университет - оба - 801-1000 места.

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