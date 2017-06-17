В Донецкой области усиливают режим патрулирования
В Донецкой области усиливают режим патрулирования. Об этом сообщает управление Нацполиции в области.
Во время выпускных вечеров и празднования годовщины освобождения Мариуполя от террористов на улицы выйдут на 1500 полицейских больше.
В Мариуполе завтра патрулировать будут полицейские вместе с военными Национальной гвардии. На улице выедут также автопатрули.
В тех населенных пунктах, где будут выпускные, полиция намерена не допустить правонарушений при участии несовершеннолетних.
Дополнительные силы реагирования направили в Святогорск и Лиманское, где открываются 14 детских лагерей.
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