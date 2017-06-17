USD:  25.82  26.09   EUR:  28.66  29.24  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Донецкой области усиливают режим патрулирования

17.06.2017 08:32
Патрули усиливают на время проведения выпускных и мероприятий в Мариуполе к годовщине освобождения города
В Донецкой области усиливают режим патрулирования
Фото: police.dn.ua

В Донецкой области усиливают режим патрулирования. Об этом сообщает управление Нацполиции в области. 

Во время выпускных вечеров и празднования годовщины освобождения Мариуполя от террористов на улицы выйдут на 1500 полицейских больше.

В Мариуполе завтра патрулировать будут полицейские вместе с военными Национальной гвардии. На улице выедут также автопатрули. 

В тех населенных пунктах, где будут выпускные, полиция намерена не допустить правонарушений при участии несовершеннолетних. 

Дополнительные силы реагирования направили в Святогорск и Лиманское, где открываются 14 детских лагерей. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 