Патрули усиливают на время проведения выпускных и мероприятий в Мариуполе к годовщине освобождения города

В Донецкой области усиливают режим патрулирования. Об этом сообщает управление Нацполиции в области.



Во время выпускных вечеров и празднования годовщины освобождения Мариуполя от террористов на улицы выйдут на 1500 полицейских больше.



В Мариуполе завтра патрулировать будут полицейские вместе с военными Национальной гвардии. На улице выедут также автопатрули.



В тех населенных пунктах, где будут выпускные, полиция намерена не допустить правонарушений при участии несовершеннолетних.



Дополнительные силы реагирования направили в Святогорск и Лиманское, где открываются 14 детских лагерей.



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