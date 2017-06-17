USD:  25.82  26.09   EUR:  28.66  29.24  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

С начала безвиза во въезде в ЕС отказали 17 украинцам из 365 тыс

17.06.2017 09:47
За шесть дней действия безвизового режима только с биометрическим паспортом в ЕС въехали почти 13 тысяч украинцев
С начала безвиза во въезде в ЕС отказали 17 украинцам из 365 тыс
Фото: ГПСУ

 С начала действия безвизового режима со странами ЕС в пересечении границы отказали 17 гражданам Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба. 

Всего за это время пересекли границу со странами Европейского Союза больше 365 тысяч украинцев. 

Почти 74 тысячи использовали биометрические паспорта. Из них 12875 тысяч украинцев проехали без визы.

За первый день безвизового режима, 11 июня, границы стран ЕС пересекли более 1400 украинцев. 

Читайте также: Безвизовый режим: как изменится индустрия путешествий

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 