С начала безвиза во въезде в ЕС отказали 17 украинцам из 365 тыс

За шесть дней действия безвизового режима только с биометрическим паспортом в ЕС въехали почти 13 тысяч украинцев

С начала действия безвизового режима со странами ЕС в пересечении границы отказали 17 гражданам Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.



Всего за это время пересекли границу со странами Европейского Союза больше 365 тысяч украинцев.



Почти 74 тысячи использовали биометрические паспорта. Из них 12875 тысяч украинцев проехали без визы.

За первый день безвизового режима, 11 июня, границы стран ЕС пересекли более 1400 украинцев.

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