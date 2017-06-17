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В Украине сегодня прогнозируют дожди и сильные порывы ветра

17.06.2017 11:10
В западных и центральных областях Украины сегодня ожидаются сильные дожди
В Украине сегодня прогнозируют дожди и сильные порывы ветра
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Укргидрометцентр предупреждает о грозах, сильных дождях и порывах ветра в ряде областей Украины, передает  ГосЧС.

В Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях сегодня будут порывы ветра 15-20 м/с.

Сильный дождь ночью прогнозируют в Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. Днем - в Винницкой и Одесской областях.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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