В Украине сегодня прогнозируют дожди и сильные порывы ветра
17.06.2017 11:10
В западных и центральных областях Украины сегодня ожидаются сильные дожди
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Укргидрометцентр предупреждает о грозах, сильных дождях и порывах ветра в ряде областей Украины, передает ГосЧС.
В Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях сегодня будут порывы ветра 15-20 м/с.
Сильный дождь ночью прогнозируют в Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. Днем - в Винницкой и Одесской областях.
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