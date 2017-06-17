В Украине сегодня прогнозируют дожди и сильные порывы ветра

В западных и центральных областях Украины сегодня ожидаются сильные дожди

Укргидрометцентр предупреждает о грозах, сильных дождях и порывах ветра в ряде областей Украины, передает ГосЧС.



В Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях сегодня будут порывы ветра 15-20 м/с.



Сильный дождь ночью прогнозируют в Житомирской, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях. Днем - в Винницкой и Одесской областях.

Читайте также: На выходные погода в Украине ухудшится: ожидаются грозы и ветер

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.