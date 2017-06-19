Более 21 тысячи украинцев воспользовались безвизовым режимом

По данным Госпогранслужбы, с 11 июня 2017 года в пересечении границы было отказано только 26 украинцам

С начала введения безвизового режима по состоянию на утро 19 июня границу со странами ЕС пересекло более полумиллиона граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во время путешествия более 100 тысяч украинцев использовали биометрические паспорта, из которых 21,2 тысячи воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт", - отметили в пресс-службе.

Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий 6745 граждан, а это 32%, пользовались авиационным транспортом.

Другие - по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство из которых на границе с Польшей (8725 украинцев ) и Венгрией (2840 граждан Украины).

Отметим, что в течение выходных отмечалось значительное увеличение граждан, которые в рамках безвизового режима направлялись в европейские страны.

С 11 июня в пересечении границы было отказано 26 украинцам.

11 июня безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу.

По данным консульской службы МИДа, в первые часы действия безвизового режима границу Евросоюза пересекли сотни украинцев - обладателей биометрических паспортов.