Более 21 тысячи украинцев воспользовались безвизовым режимом
С начала введения безвизового режима по состоянию на утро 19 июня границу со странами ЕС пересекло более полумиллиона граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Во время путешествия более 100 тысяч украинцев использовали биометрические паспорта, из которых 21,2 тысячи воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт", - отметили в пресс-службе.
Направляясь в страны Европы в рамках безвизовых путешествий 6745 граждан, а это 32%, пользовались авиационным транспортом.
Другие - по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство из которых на границе с Польшей (8725 украинцев ) и Венгрией (2840 граждан Украины).
Отметим, что в течение выходных отмечалось значительное увеличение граждан, которые в рамках безвизового режима направлялись в европейские страны.
С 11 июня в пересечении границы было отказано 26 украинцам.
11 июня безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу.
По данным консульской службы МИДа, в первые часы действия безвизового режима границу Евросоюза пересекли сотни украинцев - обладателей биометрических паспортов.
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