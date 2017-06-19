Google будет использовать антитеррористическую пропаганду

Корпорация ужесточит борьбу с контентом террористического и экстремистского характера на видеосервисе YouTube

Техногигант Google ужесточит борьбу с распространением экстремистских видеороликов на хостинге YouTube, который принадлежит корпорации. Об этом в пресс-службе компании заявили вчера, 18 июня.

Пользователи, которые увидели экстремистские материалы, будут перенаправлены на ролики с контрпропагандой для ознакомления с информацией, почему не стоит поддерживать насилие и прибегать к терроризму.

Компания расширит набор инструментов для автоматического распознавания роликов, содержащих пропаганду терроризма или другой экстремистский контент. Это будет касаться и новостных материалов и роликов пользователей. Также Google увеличит число экспертов для обнаружения и удаления подобных видео.

16 июня 2017 года Facebook запустил "искусственный интеллект", который круглосуточно мониторит сеть для борьбы с терроризмом.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.