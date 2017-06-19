Под Черкассами ремонт моста через Днепр: работы займут 4 месяца

На время ремонта движение транспорта по мосту будет ограничено, сообщили в Укравтодоре

В Черкасской области на автодороге Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань сегодня, 19 июня, начинаются ремонтные работы на мосту через Днепр и дамбе, которые, по данным подрядчика, продлятся около четырех месяцев. На время ремонта движение транспорта по мосту будет ограничено, сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.



Как отметили в ведомстве, для автомобильного сообщения вводится график проезда по мосту рейсовых автобусов - с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00.



Также для перевозки пассажиров на время ремонта будут запущены два дополнительных дизель-поезда Черкассы - Золотоноша. Из Черкасс в Золотоношу составы будут отправляться в 12:02 и 14:41, в обратном направлении - в 13:11 и 15:52.



Для информирования водителей на дорогах Н-16 Золотоноша - Умань, Н-08 Борисполь - Запорожье и Р-10 Канев - Кременчуг будут установлены информационные стенды с указанием схемы объезда.

6 июня 2017 года сообщалось, что Украина заняла 137-е место из 144-х в ежегодном рейтинге стран мира по качеству дорог, составленном Всемирным экономическим форумом.

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