Нет воды: оккупанты в Крыму придумали, как экономить в отелях

В одной из гостиниц Керчи туристам сепаратисты сделали неожиданное предложение: пока намыливаетесь, можно ведь воду не лить

В оккупированном Крыму посетителей гостиниц просят экономить воду. Об этом сообщает один из сайтов сепаратистов.

В одном из отелей Керчи есть надпись: "Просьба экономно расходовать воду, в Крыму запасы воды ограничены".

Сотрудники отеля поясняют, что вода в кранах есть и она не кончится, но, в то же время, согласны с призывом экономить.

"Например, пока вы намыливаетесь, можно ведь воду не лить?" - сказала горничная.

18 июня сообщалось, что поток отдыхающих в аннексированный Россией Крыма в начале турсезона упал почти на 40%.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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